Corriere dello Sport: “Il Palermo prende anche Blin. Salernitana alle strette, tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Ieri l’ad Milan ed il ds Petrachi hanno lasciato il ritiro di Rivisondoli. Si sarebbero visti a Salerno col vice presidente Petrucci. Imminenti alcune cessioni e alcune operazioni in entrata. L’attaccante Charles Ikwuemesi (22) potrebbe andare in Belgio, al Leuven, per 1,5 milioni. Il trequartista Grigoris Kastanos (26) è vicinissimo al Verona, che vuole inserire nell’operazione Yayah Kallon (23). «Non dipende tutto da me», ha detto Petrachi dopo il test col Volos. Molti hanno pensato a Iervolino, ma forse il riferimento è proprio a quei calciatori che rifiutano trasferimenti o ingaggi leggermente più bassi. Petrachi avrebbe in mano tre colpi importanti.

Ieri la Salernitana ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo di Lorenzo Pirola (22) all’Olympiacos Pireo. Dylan Bronn (29) potrebbe andare allo Standard Liegi. In uscita anche Matteo Lovato (24), che non ha richiete in Italia. Il difensore centrale potrebbe essere Alessandro Pio Riccio (22) della Juve o Lorenzo Moretti (22) della Triestina. Andrei Motoc (22) va in prestito in Grecia, al Kallithea. Kaleb Jimenez (22) in prestito con diritto di riscatto alla Carrarese. Domagoj Bradaric (24) piace all’Udinese, ma ha richieste anche in Francia. Cagliari ed Empoli sondano Lassana Coulibaly (28). Petrachi resta su Luigi Cherubini (20) e Riccardo Pagano (19) della Roma. Il portiere Luigi Sepe (33) resterà, come Vincenzo Fiorillo (34).

PALERMO, ALTRO COLPO. Rinforzo per la linea mediana del Palermo. Dal Lecce è in arrivo il centrocampista francese Alexis Blin (27) che non rinnoverà con i salentini il contratto in scadenza nel 2025. La società targata City Group, in vantaggio nei confronti della Salernitana, ha raggiunto l’intesa con i giallorossi. E per il giocatore è pronto un triennale. Piace anche Ajdin Hrustic (28), in uscita dal Verona, e Agustin Martegani (24), argentino tornato al San Lorenzo dopo il mancato riscatto da parte della Salernitana. Per la fascia destra in difesa, inoltre, sondato Pedro Pereira (26) del Monza in attesa di una schiarita sul fronte Niccolò Pierozzi (22), in uscita dalla Fiorentina. Anche il Palermo è vigile su Gianluca Lapadula (34), in forza al Cagliari. Ma solo se Brunori dovesse andare via.

CATANZARO AL LAVORO. Dopo la prima settimana di lavoro e 7 arrivi, il Catanzaro sale in altura (Morgex in Val d’Aosta) tenendo l’occhio vigile sul mercato. Prolungamento contrattuale in dirittura d’arrivo per il capitano, Pietro Iemmello (32), ma il ds Ciro Polito punta a Simone Mazzocchi (24), dell’Atalanta, ultima stagione a Cosenza con Caserta. Le altre idee sono relative a Filippo Pittarello (27), prima punta del Cittadella, e Tommaso Fumagalli (24), trattativa più complicata per Matteo Della Morte (24).