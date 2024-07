Corriere dello Sport: “Di Francesco piega il Monza”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla vittoria del Palermo contro il Monza grazie al gol di Di Francesco.

Il gol di Federico Di Francesco ha riempito i contenuti del Palermo, già a bersaglio dopo 8’: test vittorioso contro il Monza, battuto da un tiro dal limite innescato dall’errore di Pedro Pereira. Henry all’esordio nel secondo tempo (come Nikolaou), in cui Kyriakopoulos ha avvicinato tre volte il pari. Dionisi, finito nell’orbita del Monza prima che Galliani convolasse a un accordo con Nesta, ha smacchiato la sconfitta contro il Rapperswill con un successo di spessore. Colpani e Gagliardini ancora in tribuna.