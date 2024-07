Gds: “Palermo, problemi per l’arrivo di Pierozzi? In attacco manovre in corso. Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo.

Anche la difesa del Palermo necessita di alcune revisioni, specialmente a causa delle preoccupazioni crescenti riguardo alla situazione di Pierozzi. Nonostante un accordo di massima sia stato raggiunto con il giocatore e la Fiorentina, l’ufficialità del trasferimento tarda ad arrivare. Ogni giorno da domani potrebbe essere quello giusto per l’annuncio definitivo.

Palermo, per l’arrivo di Pierozzi ancora manca l’intesa: si lavora all’accordo con la Fiorentina

Per quanto riguarda Ceccherini, l’affondo decisivo potrebbe partire all’inizio della prossima settimana, ma De Sanctis sta anche monitorando opzioni in Uruguay, con Rodriguez del Peñarol che rappresenta più di una semplice suggestione.

Intanto, Gomez è pronto a unirsi ai nuovi compagni del River Plate, dove rimarrà in prestito dal Palermo fino al 2026. Il debutto dell’argentino con i “millionarios” potrebbe avvenire mercoledì contro il Godoy Cruz.

In attacco, le manovre sono in corso: è necessaria almeno una punta (o due se Brunori dovesse partire) e uno o due esterni offensivi, soprattutto se Di Mariano o Insigne dovessero lasciare la squadra. Il direttore sportivo ha chiesto informazioni su Appuah del Nantes, ma la trattativa sembra complicata. Piace anche Ikwuemesi della Salernitana, ma il Palermo ha preso tempo per valutare altre opzioni, mentre nel frattempo è arrivato il rilancio del Leuven dopo il no iniziale dei campani. Lapadula è un profilo interessante, ma c’è concorrenza e il Palermo non è disposto a partecipare a eventuali aste. Il Palermo continua a muoversi con attenzione e strategia sul mercato per assicurarsi una squadra competitiva per la nuova stagione.