Gds: “Blin ha scelto i rosanero. A centrocampo il Palermo studia altri colpi”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che dopo aver messo a segno Blin studia altri colpi.

L’affare per portare Alexis Blin al Palermo è stato studiato nei minimi dettagli, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza e trovare soluzioni per il centrocampo, specialmente dopo gli infortuni di Stulac e Segre. Blin, classe 1996, arriverà dal Lecce, dove ha totalizzato 97 presenze e due reti negli ultimi tre anni. Firmerà un contratto fino al 2027, guadagnando circa 500 mila euro a stagione. Il Lecce riceverà circa un milione di euro per la cessione.

Blin, che non è stato convocato per l’amichevole contro il Werder Brema e ha già lasciato il ritiro del Lecce, si unirà ai nuovi compagni a Manchester dopo aver completato le visite mediche. La Salernitana aveva mostrato interesse per Blin, ma il Palermo, grazie all’azione anticipata di De Sanctis, è riuscito a concludere l’affare.

Al Palermo, Blin ritroverà tre ex compagni: Di Mariano, Lucioni e Di Francesco. Questo è il quarto trasferimento sull’asse Palermo-Lecce, segno di un’intesa profonda tra le due società e di un legame che va oltre il gemellaggio tra le tifoserie.

Con l’arrivo di Blin, le strategie per il centrocampo del Palermo si ridisegnano, ma ulteriori rinforzi sono ancora necessari. Il direttore sportivo sta monitorando due giocatori in grado di agire sia in mediana che sulla trequarti: Martegani del San Lorenzo e Hrustic del Verona. Entrambe le trattative sono fattibili, poiché i rispettivi club sono disposti a cedere i giocatori. In particolare, Hrustic non è nemmeno in ritiro con il Verona. Per il ruolo di regista, potrebbero esserci movimenti qualora uno tra Stulac e Gomes lasciasse la squadra. Mazzitelli è il sogno, mentre Legowski rappresenta una valida alternativa.