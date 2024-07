Gds: “Palermo, da martedì si va a Manchester”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che da martedi inizierà la seconda parte di ritiro quella a Manchester.

La sfida contro il Monza segna la fine della seconda fase dell’estate del Palermo. Dopo i tre giorni di test atletici a Coccaglio e le due settimane a Livigno, la squadra si sposterà a Manchester, ospite del City Football Group, per la terza e ultima tappa del ritiro prima dell’inizio della nuova stagione. Il Palermo arriverà in Inghilterra martedì e vi resterà fino al 2 agosto, con allenamenti a porte chiuse.

Durante questo periodo, ci sarà un’amichevole di lusso contro il Leicester il 26 luglio al SMH Group Stadium di Chesterfield, seguita da un incontro il 3 agosto al Kassam Stadium contro l’Oxford United. La parentesi inglese servirà non solo a recuperare alcuni infortunati ma anche a migliorare un organico che ha mostrato alcune lacune, nonostante l’arrivo di Dionisi abbia portato a un gioco offensivo. Come ha sottolineato il tecnico stesso, la Serie B non aspetta nessuno e la squadra dovrà essere pronta fin dall’inizio.

La stagione si aprirà con quattro trasferte consecutive: Parma in Coppa Italia e Brescia, Pisa e Cremonese in Serie B. Questo tour de force iniziale metterà subito alla prova la preparazione e la coesione del gruppo, elementi su cui Dionisi sta lavorando intensamente.