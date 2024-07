Gds: “Il Palermo lotta e batte il Monza. Basta un lampo di Di Francesco”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria del Palermo contro il Monza.

Il Palermo ha concluso con successo il suo primo test estivo contro una squadra di categoria superiore, battendo il Monza 1-0 al centro sportivo Comunale di Temù. Questa vittoria era fondamentale per partire verso Manchester con il morale alto e la consapevolezza che il lavoro e la pazienza possono portare a risultati importanti, soprattutto dopo lo stop inatteso contro il Rapperswil.

Il gol decisivo è stato segnato da Di Francesco, che ha realizzato una splendida serpentina verso il limite dell’area, concludendo con un potente destro che ha battuto Sorrentino. Anche Gomis ha dato un’ottima prova, realizzando due parate importanti su Kyriakopoulos all’inizio del secondo tempo. In generale, la difesa del Palermo ha mostrato segnali positivi, concedendo poco nel primo tempo e resistendo bene nella ripresa sotto la pressione del Monza. Tuttavia, l’attacco è sembrato un po’ spento, con Brunori che ha avuto solo una chance e Insigne che si è visto poco.

Nikolaou e Henry hanno fatto la loro prima apparizione, giocando rispettivamente 20 e 14 minuti, dopo aver saltato la sfida contro il Rapperswil. La prossima partita contro il Leicester, neopromosso in Premier League e campione nel 2016, sarà un importante banco di prova per valutare lo stato di forma del Palermo.

Quattro giocatori non hanno preso parte alla sfida: Stulac e Segre sono ancora infortunati, mentre Desplanches e Ceccaroni sono stati risparmiati per evitare ricadute. Buttaro ha giocato la sua terza partita consecutiva come terzino sinistro, senza demeritare, e Saric ha disputato tutti i 90 minuti, diventando sempre più centrale nel gioco di Dionisi.

Nel postpartita, il tecnico Dionisi ha sottolineato l’importanza di essere una squadra per superare i propri limiti e ha espresso soddisfazione per la fase difensiva, ma ha avvertito che sarà necessario confermarsi nelle prossime amichevoli e in campionato. Dionisi ha elogiato il livello dei portieri e ha dichiarato di avere già un’idea su chi tra Gomis e Desplanches sarà il titolare, anche se le gerarchie possono essere messe in discussione.

Riguardo a Nikolaou e Henry, Dionisi ha detto che il loro minutaggio aumenterà nelle prossime partite e ha apprezzato l’atteggiamento positivo di tutti i giocatori, menzionando in particolare Di Francesco per il suo sacrificio e la sua decisività. Infine, il tecnico ha rivelato che aveva scelto Palermo per il progetto a lungo termine e ha concluso dicendo che la squadra è quasi completa, ma si aspetta che i nuovi arrivi abbiano lo stesso spirito dei giocatori già presenti.