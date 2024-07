Quotidiano di Puglia: “Il francese Blin a Palermo. Il Lecce incasserà 1,5 milioni di euro”

L’edizione odierna de “Il Quotidiano di Puglia” si sofferma sull’accordo tra Lecce e Palermo per Alexis Blin.

Alexis Blin è prossimo a trasferirsi dal Lecce al Palermo, una mossa ormai quasi ufficiale. Il capitano del Lecce ha accettato un contratto triennale con il Palermo, che gli garantirà circa 500 mila euro netti a stagione fino al 2027. Questa offerta allettante è stata sufficiente per convincere il 27enne francese, il cui contratto con il Lecce era in scadenza alla fine di questa stagione.

Nonostante il Lecce avesse proposto un rinnovo a Blin con cifre più basse rispetto a quelle del Palermo, il club rosanero ha deciso di investire in modo significativo per assicurarsi uno dei giocatori più importanti dell’intera Serie A. Blin, scoperto da Corvino nell’Amiens in Ligue 2, ha raccolto numerosi successi con il Lecce in tre stagioni, inclusa la promozione in Serie A e due salvezze consecutive. Concluderà la sua esperienza con il club giallorosso con 97 presenze e 2 gol.

La cessione di Blin rappresenta un’altra plusvalenza per il Lecce, che lo aveva acquistato nel 2021 dall’Amiens per 600 mila euro e ora lo venderà al Palermo per 1,5 milioni di euro. Nel frattempo, il Lecce è attivo sul mercato per completare e migliorare la rosa, considerando anche la possibilità di promuovere giocatori di qualità già presenti in casa, come Youssef Maleh.