Tuttosport: “Il Monza si fa sorprendere dal Palermo”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla gara vinta dal Palermo contro il Monza.

Un bel gol di Di Francesco ha sorpreso il Monza nell’amichevole disputata contro il Palermo sul campo sportivo di Temù, in provincia di Brescia. L’esterno di Dionisi, dopo soli 8 minuti, si è accentrato da sinistra e ha messo alle spalle di Sorrentino con un destro preciso. La squadra di Nesta ha provato a reagire, puntando sulle iniziative del neo-acquisto Forson. Prima dell’intervallo, Dany Mota ha servito Djuric in elevazione, ma il Palermo ha sventato il pericolo.

Nel secondo tempo, Gomis ha detto no (al 5’) a un sinistro di Kyriakopoulos con un grande intervento. Il greco è diventato l’uomo più pericoloso per la squadra di Nesta, provandoci all’8’ senza centrare la porta e al 15’ con un altro sinistro potente che Gomis ha deviato in angolo. Al 17’, il tecnico brianzolo ha effettuato otto cambi, creando un’occasione per il pareggio sull’asse D’Alessandro-Petagna, ma l’attaccante non è stato fortunato nella deviazione al volo.

Il Palermo ha replicato con una punizione di Brunori, che Mazza ha mandato sul fondo, e ha retto bene agli ultimi tentativi di recupero del Monza. Presente all’incontro l’amministratore delegato brianzolo Adriano Galliani, che ha commentato: «Szczesny? Non gli ho ancora parlato. Lui sa che c’è un interesse da parte nostra». Il Monza tornerà in campo mercoledì 24 luglio, alle 16, sempre a Temù, contro l’Alcione Milano, neopromosso in Serie C.