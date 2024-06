TMW: “Reggiana, avanza Aquilani per la panchina: si lavora per un anno più opzione”

Come riportato da TMW, Aquilani è al centro del mercato dei tecnici. Dopo il quasi ufficiale addio di Nesta, la Reggiana è alla ricerca di un profilo a cui affidare la guida tecnica del club.

Aquilani è il profilo in pole, con la Reggiana che lavora per un contratto di un anno più opzione per la stagione successiva. Aquilani, che piace anche al Catanzaro, deve però prima risolvere il proprio contratto con il Pisa.