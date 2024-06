Dalla Bulgaria: “Il classe 2005 Bozhinov nel mirino del City Group”

Come riportato dal sito bulgaro sportal.bg, Manchester City e FC Porto si sono uniti alla lotta per Rosen Bozhinov.

In particolare, come appreso dal sito bulgaro, il calciatore entrerebbe nella galassia del CFG ma con ogni probabilità verrebbe ceduto in prestito in uno degli altri club del gruppo. Il club più citato per il possibile prestito è proprio il Palermo che godrebbe delle prestazioni del promettente difensore classe 2005, nel mirino anche di club blasonati come Royal Antwerp, l’Anderlecht e Benfica.

