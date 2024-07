Come riportato da Tuttomercatoweb.com, sembra in salita la trattativa per l’approdo di Andrea Consigli al Monza.

Il portiere di proprietà del Sassuolo sembra orientato a rifiutare la proposta arrivata del club brianzolo. Può saltare così l’operazione impostata tra Monza e Sassuolo con Mattia Valoti che avrebbe fatto il percorso inverso dal Monza al Sassuolo.