Thais Wiggers ricorda Paul Baccaglini: «Restano i bei ricordi di un periodo intenso»

È stato trovato morto nella sua abitazione di Segrate (Milano) Paul Baccaglini, ex inviato de Le Iene ed ex presidente del Palermo nel 2017. L’imprenditore, 41 anni, secondo le prime ricostruzioni avrebbe compiuto un gesto volontario.

Tra i ricordi legati alla sua vita privata c’è anche la lunga relazione con la modella ed ex velina Thais Souza Wiggers, con cui ha condiviso otto anni d’amore, dal 2010 al 2018. La showgirl brasiliana ha voluto affidare a Instagram il suo saluto all’ex compagno: «Purtroppo le vicissitudini della vita ci hanno portato lontani… Nonostante non ci sentivamo più da anni, restavano comunque i bei ricordi di un periodo intenso e importante passato insieme. Le mie condoglianze e un abbraccio stretto alla famiglia. Rip Paul Baccaglini».

Un pensiero che si aggiunge ai tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore per la scomparsa di Baccaglini, figura conosciuta nel mondo televisivo e sportivo italiano.