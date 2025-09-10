Modena, Tesser: «Vedo Venezia e Palermo davanti a tutti»

Buon inizio di stagione per il Modena, che in queste prime due partite di campionato è riuscito a portare a casa 4 punti, vincendo a Marassi contro la Sampdoria e pareggiando dentro casa nel match contro il neopromosso Avellino. Intervistato a “Radiamowebradio” ha parlato dei gialloblù il loro ex allenatore Attilo Tesser, il quale ha anche dato un suo parere sulla lotta per la promozione in Serie A

«Il Modena ha costruito una squadra vincente» ha dichiarato il mister veneto, mostrando tutta la sua fiducia per il progetto dei canarini di questa stagione, che ha poi aggiunto «È una squadra competitiva, anno dopo anno ha aggiunto tasselli importanti. La società ha scelto un mix tra giovani talenti e giocatori esperti, ma soprattutto tanti con mentalità vincente: questo fa la differenza in settimana». E sulla rosa: «È ben strutturata: in attacco ci sono caratteristiche diverse e qualità tecnica. Inoltre tanti hanno già vinto campionati, e questa esperienza pesa»

E quando gli viene domandato dell’obiettivo playoff Tesser non ha dubbi: «Vedo Venezia e Palermo davanti. Ma il Modena può puntare ai playoff: se la giocherà con squadre come Monza, Empoli e Bari. Resta da capire la Sampdoria: la qualità tecnica c’è, bisogna vedere se troveranno la quadra»