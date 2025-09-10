Südtirol-Palermo a La Penna, i tifosi rosanero insorgono: “Una designazione indecente”
Sta suscitando molto clamore a Palermo la decisione dei vertici arbitrali di designare Federico La Penna quale direttore di gara del match che vedrà i rosanero far visita al Südtirol domenica pomeriggio al Druso.
Il motivo è facilmente intuibile: il fischietto romano aveva infatti diretto la concitatissima finale di ritorno playoff persa dai siciliani contro il Frosinone nella stagione 2017/2018. Un match rimasto impresso nella memoria dei tifosi rosanero, non solo per il risultato sportivo, ma anche per le note vicende extra-calcistiche legate al lancio di palloni in campo per interrompere le azioni offensive del Palermo.
La notizia della designazione ha immediatamente acceso i commenti sulla pagina Facebook di Ilovepalermocalcio:
“Non ci posso credere, ma veramente? Assurdo, spero che la società si faccia sentire e chieda un cambio. Così si parte già sconfitti.”
“È un vero e proprio complotto contro di noi.”
“A questo punto gli facevano arbitrare direttamente col Frosinone, tanto il risultato era lo stesso. Una designazione indecente.”
“Con tutti gli arbitri disponibili, dovevano proprio mandare lui? Sembra quasi una provocazione.”