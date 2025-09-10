Frosinone, Zilli si presenta: «Con Alvini sono cresciuto. Qui per dare tutto me stesso»

Il Frosinone ha accolto ufficialmente il suo nuovo attaccante: Massimo Zilli. L’ex centravanti del Cosenza, arrivato in giallazzurro nelle ultime ore di mercato, ha parlato in conferenza stampa presentandosi ai tifosi e sottolineando l’entusiasmo per questa nuova esperienza.

«Quando è arrivata la chiamata del direttore Castagnini – ha raccontato – non ho avuto dubbi. Vestire questa maglia è un onore e non vedo l’ora di ripagare la fiducia sul campo».

Il classe 2002 non ha nascosto le difficoltà della scorsa stagione in Calabria, ma ha rimarcato come quelle esperienze siano state fondamentali per la sua crescita:

«L’anno scorso a Cosenza è stato complicato, ma con mister Alvini ho fatto un percorso importante. Mi ha aiutato a migliorare in ogni aspetto, sia mentale che tecnico. Ritrovarlo qui è un valore aggiunto».

Zilli ha poi elogiato l’impatto avuto con i nuovi compagni e l’ambiente frusinate:

«Lo Stirpe da avversario metteva sempre i brividi, è uno stadio caldo e pieno di passione. Ora poterlo vivere da protagonista è un’emozione speciale. Ho trovato un gruppo unito che mi ha fatto sentire subito parte della famiglia».

Infine, uno sguardo al prossimo impegno di campionato, che vedrà il Frosinone affrontare il Padova:

«È una squadra tosta, con qualità importanti. Noi però dobbiamo pensare a fare la nostra partita, senza adagiarci sui risultati positivi. Solo con concentrazione e impegno si può crescere».

Promessa finale dell’attaccante: «Posso garantire che darò tutto me stesso, in ogni allenamento e in ogni partita»