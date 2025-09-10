Catanzaro, Noto: «Nostro sogno è avere un centro sportivo di proprietà»

Floriano Noto, presidente del Catanzaro, continua a guardare al futuro con ambizione e realismo. Dopo l’intervento in conferenza stampa, il numero uno giallorosso è tornato a parlare ai microfoni del TgR Calabria, soffermandosi sugli obiettivi del club.

Il primo traguardo è chiaro: dotare la società di un centro sportivo di proprietà. «Per il momento ci concentriamo su questo sogno – ha spiegato Noto – perché rappresenterebbe un valore enorme per tutto l’ambiente. Avere un’unica casa significherebbe garantire crescita ai ragazzi e stabilità alla squadra».

Sul tema Serie A, il presidente ha preferito non sbilanciarsi: «Sono molto superstizioso e non pronuncerò mai quella parola. Prima pensiamo a raggiungere la salvezza, che è il primo step in un campionato lungo e complicato».

Ambizione, però, non manca: «Una volta raggiunta la quota necessaria possiamo guardare oltre. Non escludiamo niente: l’obiettivo è regalare a questa città una posizione di classifica importante e affrontare nuove sfide con coraggio».