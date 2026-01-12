Sudtirol, in arrivo lo sloveno Crnigoj
Vicino al ritorno in Serie B il centrocampista della Triestina, Domen Crnigoj, che si appresta a salutare i biancorossi in questa sessione di calciomercato.
Infatti, secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, lo sloveno avrebbe trovato l’accordo con il Sudtirol per l’arrivo a titolo definito alla corte di mister Castori. Dopo aver collezionato 16 presenze in questo inizio di stagione in Serie C, adesso sembrerebbe dunque molto vicina la fumata bianca per l’arrivo del classe 95′ nel campionato cadetto.