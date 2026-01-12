Reggiana, idea Pezzella della Casertana: sul centrocampista anche l’Entella

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 12, 2026

Dopo un buon inizio di campionato con la Casertana, Salvatore Pezzella ha attirato le attenzioni di alcuni club del campionato cadetto. Infatti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il centrocampista sarebbe finito nel mirino di Reggiana e Entella.

I due club sono alla ricerca di rinforzi a centrocampo in vista della seconda parte di stagione. Sembra dunque sempre più probabile il salto di categoria per il classe 2000, che in questo inizio di stagione ha collezionato 20 presenze mettendo a segno due gol e fornendo due assist.

