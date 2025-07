Sudtirol, in arrivo Bordon dalla Lazio

Il Sudtirol pesca in casa Lazio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i biancorossi sarebbero molto vicini alla chiusura per il calciatore brasiliano Felipe Bordon. Il difensore centrale, classe 2005, nella scorsa stagione ha collezionato 24 presenze con la Primavera dei biancocelesti, aiutando a mantenere la porta inviolata per 7 volte e mettendo a segno 2 reti. Adesso approderà in Alto Adige con un prestito con diritto di riscatto fissato a un milione di euro.

Continue Reading