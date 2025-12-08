Südtirol, Castori soddisfatto dopo il pari di Monza: «Grande partita, premiati meritatamente»

Il Südtirol esce con segnali incoraggianti dal pareggio ottenuto contro il Monza, un risultato che conferma la solidità e la crescita della squadra di Fabrizio Castori. L’allenatore biancorosso, intervenuto in conferenza stampa, ha espresso soddisfazione per la prova offerta dai suoi.

«Abbiamo fatto una grande partita, se non giochi bene non riesci a pareggiare a Monza. Nel primo tempo potevamo concretizzare alcune occasioni da gol, il Monza ha dimostrato nell’andare in vantaggio la qualità del suo organico», ha dichiarato Castori, sottolineando però la capacità dei suoi di restare in gara fino all’ultimo. «Noi abbiamo insistito, le partite le giochiamo fino alla fine e siamo stati premiati meritatamente. Giochiamo alti, è un mio credo: tieni lontani gli avversari dalla propria area e quando recuperi palla sei vicino alla porta degli altri».

Il tecnico ha poi analizzato il percorso stagionale, segnato da momenti positivi ma anche da difficoltà legate agli infortuni: «Sono state molte le partite giocate al meglio, a volte non siamo stati fortunati come quella contro l’Avellino. Dopo una buona partenza abbiamo avuto un momento critico in cui ci sono stati 7-8 infortuni, ci stiamo mettendo a posto. La squadra, al di là di questo, ha sempre onorato gli impegni».