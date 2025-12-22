Sudtirol, attacco da rinforzare: Mendes del Modena nel mirino

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 22, 2025

Il mercato di gennaio diventa decisivo per il Sudtirol, chiamato a intervenire con urgenza sul reparto offensivo. I numeri parlano chiaro: con appena 16 gol segnati, la formazione altoatesina vanta uno degli attacchi meno prolifici della Serie B e l’inserimento di una punta è ormai una priorità per la seconda parte di stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, tra i profili valutati nelle ultime settimane sta prendendo quota il nome di Pedro Mendes, attaccante del Modena. Il centravanti gialloblù è un profilo che piace anche allo Spezia, segnale di un interesse condiviso che potrebbe animare il mercato invernale.

L’eventuale uscita di Mendes avrebbe ripercussioni anche in casa Modena. Sempre secondo Tuttomercatoweb.com, la sua partenza potrebbe agevolare l’ingresso di un nuovo attaccante nel corso della sessione di gennaio, portando così a un ridisegno complessivo del reparto offensivo dei Canarini.

Al momento non si registrano trattative avanzate, ma l’asse Sudtirol–Modena resta da monitorare: le difficoltà realizzative degli altoatesini e le dinamiche di mercato dei gialloblù potrebbero intrecciarsi nelle prossime settimane, con Pedro Mendes al centro delle valutazioni.

