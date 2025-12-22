Il Gazzettino: “Padova, tifosi pronti per Palermo”

In campo un punto a testa, ma il vero contrasto tra Padova e Sampdoria si è visto nel dopo partita. A raccontarlo è Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, che descrive due epiloghi diametralmente opposti per i tecnici delle due squadre dopo l’1-1 dell’Euganeo.

Sul fronte doriano, la tensione ha avuto la meglio. Salvatore Foti, che divide la panchina con Angelo Gregucci, è dovuto ricorrere alle cure mediche dopo aver riportato una sospetta frattura al piede sinistro. L’infortunio sarebbe arrivato nel momento del pareggio di Fusi, quando l’allenatore blucerchiato ha calciato con rabbia un contenitore d’acqua, proprio mentre la Sampdoria si apprestava a inserire due difensori per difendere il vantaggio. Un episodio emblematico del nervosismo vissuto dai liguri, come sottolinea Andrea Miola sulle colonne de Il Gazzettino di Padova.

Di tutt’altro tenore il post gara del Padova. Andreoletti ha scelto un fuori programma fortemente simbolico, recandosi volontariamente alle “Favelas”, storico punto di ritrovo degli ultras biancoscudati nei pressi dello stadio. Dopo gli impegni in sala stampa, il tecnico ha voluto salutare personalmente i tifosi e scambiare con loro gli auguri di Natale. Accolto da cori e applausi, gli è stato consegnato un megafono con cui ha ringraziato la piazza per il clima creato attorno alla squadra.

«Grazie, perché non è scontato quello che abbiamo costruito tutti insieme. Non è finita, è ancora lunga, continuiamo così assieme. Noi faremo il massimo, voi sosteneteci ancora di più perché ne abbiamo bisogno. Sono convinto che insieme ce la faremo», le parole riportate da Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, accolte dal coro “Andreoletti portaci in Europa”.

Sul campo, intanto, la squadra ha svolto ieri mattina il consueto allenamento di scarico, con lavoro differenziato per chi non era sceso in campo dall’inizio. Oggi giornata di riposo, mentre domani è prevista la ripresa della preparazione in una settimana particolare, segnata dalle festività natalizie. Un’abitudine nuova per l’ambiente biancoscudato, visto che negli anni precedenti la Serie C si fermava in questo periodo. In conferenza stampa, Andreoletti aveva spiegato di non aver ancora deciso se concedere il 25 dicembre libero, riservandosi un confronto con la squadra, come riferisce ancora Andrea Miola del Gazzettino di Padova.

Al momento l’orientamento sarebbe quello di allenarsi anche a Natale, anche se non sono esclusi cambi di programma. In vista della trasferta di sabato a Palermo (calcio d’inizio alle 17.15), tornerà a disposizione Harder dopo la squalifica. Di Maggio e Silva sono già rientrati in gruppo, mentre restano in dubbio Pastina, Bacci e Lasagna, per i quali si valuterà l’opportunità della convocazione considerando la successiva sosta.

Capitolo tifosi: saranno numerosi i sostenitori del Padova presenti al Barbera. Molti hanno organizzato per tempo il viaggio in Sicilia e il match viaggia verso il tutto esaurito, con oltre 22 mila biglietti già venduti. I tagliandi sono disponibili sul circuito Vivaticket, mentre non sono ancora partite le prevendite per il settore ospiti, come conclude Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova.