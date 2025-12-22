Gazzetta di Modena: “Modena a caccia della punta. Il muro di Osti complica la pista Brunori”

Il Modena si muove sul mercato con un obiettivo chiaro: inserire una punta in grado di alzare il livello offensivo in vista del girone di ritorno. Una ricerca non semplice, tra incastri, concorrenza diretta e strategie difensive dei club coinvolti. A fare il punto è la Gazzetta di Modena, che analizza le principali piste sul tavolo della dirigenza canarina.

Il nome che continua a stuzzicare è quello di Matteo Brunori, ma il Palermo, attraverso il direttore sportivo Carlo Osti, ha deciso di “congelare” la situazione. Come riportato dalla Gazzetta di Modena, il club rosanero non intende rafforzare una diretta concorrente e questo frena qualsiasi apertura immediata verso Modena. Una dinamica simile a quella che sta vivendo anche Andrea Catellani con Giuseppe Caso, profilo attenzionato da più parti.

Brunori resta comunque un attaccante ideale per i canarini. Il suo procuratore ha confermato il forte interesse del Modena, ma al momento attende le decisioni definitive del Palermo, su cui continua a premere anche la Sampdoria. Una pressione che rende il quadro ancora più complesso, come sottolinea ancora la Gazzetta di Modena, evidenziando come la priorità dei rosanero sia non indebolirsi in ottica classifica.

Proprio per questo, Catellani starebbe valutando una virata su un vecchio pallino del mercato estivo: Alberto Cerri. L’attaccante del Como, in scadenza di contratto, era stato espressamente richiesto da Sottil e a lungo vicino alla firma. Secondo quanto riporta la Gazzetta di Modena, il suo nome è tornato d’attualità anche alla luce delle difficoltà emerse su altri fronti.

La pista che porta a Manuel De Luca, infatti, appare al momento più complicata del previsto. Ecco perché il Modena continua a lavorare anche su profili meno esposti mediaticamente. Tra questi c’è quello di Candellone della Juve Stabia, un nome che circola sotto traccia ma che potrebbe entrare nel vivo soprattutto in caso di movimenti in uscita. La società campana, infatti, avrebbe manifestato interesse proprio per Caso, creando così un possibile incastro di mercato.

Uno scenario in piena evoluzione, dunque, come conclude la Gazzetta di Modena, con il Modena chiamato a scegliere il profilo giusto senza forzare i tempi, ma con la consapevolezza che il girone di ritorno richiederà un attacco più profondo e incisivo.