Settore giovanile e femminile, weekend intenso per il Palermo. I risultati

Fine settimana ricco di impegni e spunti per il Settore Giovanile e Femminile del Palermo, impegnato su più fronti tra campionati nazionali e competizioni di categoria. Un bilancio fatto di successi importanti, pareggi combattuti e qualche passo falso che non intacca il percorso di crescita dei giovani rosanero.

Sorride la Prima Squadra Femminile, che nella 9ª giornata del campionato di Serie C – Girone D supera il Lecce Women per 3-2 al termine di una gara combattuta. Decisive le reti di Priolo, Dragotto e Di Salvo, che consentono alle rosanero di conquistare tre punti preziosi e confermare un buon momento di forma.

Pareggio esterno per la Primavera, impegnata nella 13ª giornata del campionato Primavera 2 – Girone B. A Catanzaro finisce 1-1, con il Palermo capace di rispondere allo svantaggio grazie alla rete di Caruso, portando a casa un risultato utile su un campo insidioso.

Stesso punteggio anche per l’Under 19 Femminile, che nei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza impatta 1-1 sul campo della Giovanile Rocca. A firmare il gol rosanero è Lo Piccolo, lasciando aperto il discorso qualificazione.

Arriva una vittoria di prestigio per l’Under 16 maschile, che nel campionato nazionale di Serie A e B – Girone C supera la Lazio per 2-1. A decidere l’incontro un autogol e la rete di Selvaggio, in una gara giocata con intensità e personalità.

Giornata difficile invece per l’Under 15 maschile, travolta 6-0 dalla Lazio nella sfida valida per la 13ª giornata di campionato. Un risultato pesante che non cancella il lavoro svolto finora, ma che servirà come esperienza per il percorso di crescita del gruppo.

Sconfitta di misura anche per l’Under 14 maschile, impegnata nel campionato Giovanissimi Professionisti U14. A Lecce finisce 3-2 per i padroni di casa, con il Palermo a segno grazie a un’autorete e al gol di Ribaudo, senza però riuscire a completare la rimonta.