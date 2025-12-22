Palermo, auguri al Barbera: Mirri chiama all’equilibrio e alla fiducia

Giornata di auguri e brindisi natalizi allo stadio Renzo Barbera, dove il Palermo ha incontrato la stampa cittadina per il consueto scambio di fine anno. Presenti il presidente Dario Mirri, il direttore generale Giovanni Gardini e il direttore sportivo Carlo Osti, in un clima di confronto e riflessione sul percorso del club.

A prendere la parola è stato il presidente Mirri, che ha voluto tracciare un bilancio dell’anno che si chiude e guardare con fiducia a quello che verrà. «Siamo felici di aver passato un altro anno insieme e di averne uno davanti a noi», ha esordito, sottolineando il valore della continuità e del lavoro svolto fin qui.

Mirri ha poi richiamato il percorso vissuto dal club negli ultimi anni, ribadendo il momento storico attraversato dalla società: «Sapete bene quello che penso io, quello che abbiamo passato e quanto oggi il Palermo si trovi in una posizione in cui non si è mai trovato. Oggi il Palermo è una società storica e trasparente». Un passaggio che evidenzia la volontà di costruire basi solide e credibili, dentro e fuori dal campo.

Nel suo intervento, il presidente ha rivolto anche un appello diretto al mondo dell’informazione: «Quello che chiedo a voi giornalisti è avere fiducia e avere equilibrio, nei limiti di quello che i tifosi ci consentono. È un equilibrio che serve per il lavoro di tutti». Parole che richiamano alla responsabilità condivisa nel raccontare il percorso di crescita del club.

Non è mancato uno sguardo all’aspetto sportivo, considerato centrale per dare ulteriore slancio al progetto: «Ci vuole passione e anche fortuna. Ci auguriamo di migliorare le performance sportive, perché sono quelle che rendono il nostro lavoro ancora più bello». Un augurio che racchiude ambizione e realismo, in vista di una seconda parte di stagione tutta da vivere.

Il saluto finale è stato quello più atteso e sentito: «Grazie e forza Palermo», a suggellare una mattinata di confronto e ottimismo, nel segno della continuità e della fiducia nel percorso intrapreso.