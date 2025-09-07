Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, 0-0 col Wsg Tirol: buone risposte per Castori. Ora testa al Palermo”

Un pareggio senza reti ma con tante occasioni create. È il bilancio dell’amichevole disputata ieri dal Südtirol contro il Wsg Tirol a Maso Ronco. Come sottolinea Marco Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, la sfida ha rappresentato un test prezioso per mantenere alto il ritmo durante la sosta e per dare spazio a diversi giocatori.

Il 3-5-2 di Castori ha visto dal primo minuto Davide Mancini, nuovo acquisto, insieme a Bordon e Masiello davanti a Poluzzi. Ma la notizia più importante, scrive Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, è stato il rientro dal 1’ di Karim Zedadka, fermo da gennaio per la rottura del crociato. L’algerino ha agito a sinistra in un centrocampo completato da Coulibaly, Martini, Brik e Molina.

In avanti, provata la coppia Italeneg-Odogwu, con quest’ultimo rimasto in campo per tutti i 90 minuti. Dopo un primo tempo senza grandi spunti, la ripresa ha regalato otto nitide occasioni per i biancorossi. In particolare Mallamo, evidenzia ancora Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, ha colpito una traversa su assist da corner di Pietrangeli, oltre a impegnare più volte il portiere avversario. Occasioni anche per Odogwu, Pecorino, El Kaouakibi e lo stesso Pietrangeli.

Un secondo tempo intenso, che avrebbe meritato un risultato diverso. Ma la prestazione, conclude Marco Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, lascia buone sensazioni a Castori in vista della prossima sfida di campionato contro il Palermo, in programma domenica al “Druso”. Oggi giornata di riposo per la squadra, che riprenderà ad allenarsi domani pomeriggio.