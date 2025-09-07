E’ un fenomeno, è italiano, ma in serie A non lo conosce nessuno | Sembra il nuovo LEAO

Un talento degli azzurrini non è stato considerato dai club di Serie A e si è accasato altrove, potrà essere protagonista in Nazionale.

Negli ultimi anni, la Serie A ha visto una crescita esponenziale del numero di calciatori stranieri. La percentuale di giocatori non italiani è arrivata a superare il 60%, con alcune squadre che hanno rose composte quasi interamente da atleti provenienti dall’estero. Questo fenomeno ha portato a un cambiamento radicale nel volto del nostro campionato.

Non è raro, infatti, assistere a partite in cui tra i ventidue titolari in campo non c’è neanche un calciatore italiano. Questo dato, che solo qualche decennio fa sarebbe stato impensabile, testimonia la tendenza dei club a preferire i talenti stranieri, spesso considerati più accessibili economicamente.

Le statistiche recenti indicano che, su un totale di circa 600 giocatori tesserati, quasi 400 sono stranieri, rappresentando oltre il 66% del totale. Questo trend ha sollevato preoccupazioni riguardo lo sviluppo dei giovani talenti italiani.

La scarsità di spazio per i nostri giovani nei club di Serie A ha un impatto diretto anche sulla Nazionale. La selezione italiana, che ha sempre potuto contare su una vasta base di giocatori di alto livello, si trova ora ad avere meno opzioni disponibili per i ruoli chiave.

Il difficile mercato degli italiani

In una recente conferenza stampa, Cesc Fàbregas ha espresso le difficoltà riscontrate nel tentativo di acquistare calciatori italiani. L’allenatore ha sottolineato come i costi eccessivi richiesti dai club rendano quasi impossibile l’acquisto di calciatori italiani.

Un esempio lampante è il trasferimento del giovane difensore Giovanni Leoni, che dal Parma è passato al Liverpool in Premier League. La società inglese ha speso una cifra notevole: l’operazione è costata ai Reds circa 31 milioni di euro, a cui si aggiungono 4 milioni di bonus. Questo dimostra come le valutazioni dei giocatori italiani siano inavvicinabili per molti.

Talento Koleosho

Luca Koleosho, esterno italo-statunitense, è un talento emergente che si è messo in mostra con la maglia della Nazionale Under 21. Le sue caratteristiche principali sono la velocità e l’abilità nel dribbling, e per questo da molti è stato soprannominato il “nuovo Leao”. Duttilità e intelligenza tattica lo rendono un profilo molto interessante a livello internazionale.

Dopo aver militato nell’Espanyol e nel Burnley, in questa stagione Koleosho giocherà nuovamente nell’Espanyol, in prestito dal Burnley. Il suo ultimo trasferimento, dal club spagnolo a quello inglese, è costato circa 3 milioni di euro, a dimostrazione di un valore di mercato tutt’altro che proibitivo. A 20 anni, il giovane talento si prepara a una stagione da protagonista, e molti tifosi italiani si rammaricano che nessun club di Serie A abbia pensato di puntare su di lui.