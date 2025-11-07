Stroppa carica il Venezia: «Siamo una squadra dominante. L’arrabbiatura non è passata, ma ripartiamo più forti»

Alla vigilia di Venezia–Sampdoria, il tecnico arancioneroverde Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa, mostrando ancora la rabbia per la sconfitta contro il Catanzaro, ma anche la fiducia nelle potenzialità della sua squadra.

«L’arrabbiatura non mi è passata – ha esordito Stroppa – ma c’è tanto di buono per ripartire e superare questo momento. Sappiamo dove abbiamo sbagliato e difficilmente ripeteremo lo stesso errore. La squadra è mentalizzata, ha fatto prestazioni importanti e gioca un grande calcio. Sono orgoglioso di allenarla».

«Siamo una squadra dominante»

Il tecnico del Venezia ha poi sottolineato l’identità forte del gruppo:

«Il discorso è più semplice di quanto si pensi. Questa squadra gioca da far paura. Voglio trasmettere positività: bisogna scegliere come “morire” sportivamente, e la nostra scelta è quella di dominare. Abbiamo preso un gol dal Catanzaro in superiorità numerica, ma continueremo a imporci. Devo fare il presuntuoso: tutte le squadre che ho allenato hanno dominato, ma una così non l’ho mai avuta».

Stroppa ha poi chiarito un concetto che gli sta particolarmente a cuore:

«Ci dicono sempre che siamo la squadra più forte, ma a me ribolle il sangue. Perché poi i risultati non sempre lo dimostrano. Siamo potenzialmente forti, ma non così forti come ci dipingono. Dobbiamo crescere nella mentalità individuale: è lì che si fa la differenza».

Sulla Sampdoria e sugli episodi

Guardando alla partita, Stroppa non abbassa la guardia:

«La Sampdoria ha una rosa di grande qualità e il miglior cannoniere di tutti i tempi in Serie B. Servirà attenzione e la capacità di portare gli episodi dalla nostra parte. Sappiamo che affrontiamo un avversario con esperienza e qualità, ma vogliamo tornare a vincere».

Gli infortuni e le condizioni dei singoli

Il tecnico ha poi aggiornato sulla situazione fisica della squadra:

«L’infortunio di Plizzari è pesante, abbiamo deciso di affidarci a un portiere esperto invece che al ragazzo della Primavera. Ci mancheranno alcuni elementi, lo vedrete dai convocati. Duncan sta molto bene e potrebbe partire titolare, è perfetto.

Haps è penalizzato dai viaggi con la Nazionale: non ha fatto il ritiro estivo e quando sta riprendendo condizione arriva sempre una pausa. Arriverà il giorno prima di Padova, sarà penalizzato lui e anche noi.

Pietrelli ha la pubalgia, domenica è uscito perché non ce la faceva, mentre per Bjarkason vale lo stesso discorso di Haps».

«La forza delle prestazioni»

Infine, Stroppa ha parlato della reazione del gruppo dopo la sconfitta e dell’analisi fatta in settimana:

«Lunedì, prima dell’allenamento, abbiamo rivisto la partita. Abbiamo analizzato gli errori, perché dalle situazioni negative nascono altre situazioni negative. Non faccio passi indietro: ho la forza delle prestazioni. Non mi interessa altro, vado avanti perché questa squadra ha il piglio giusto».