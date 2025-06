Spezia, riscattato Giuseppe Aurelio dal Palermo: versati 400mila euro

Lo Spezia riparte da Giuseppe Aurelio. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il club ligure ha deciso di esercitare il diritto di riscatto per l’esterno classe 2000, autore di un’ottima stagione con quattro reti in 30 presenze in Serie B.

Arrivato la scorsa estate dal Palermo, Aurelio ha conquistato la fiducia di tecnico e società, tanto che la sua permanenza non è mai sembrata in discussione. In particolare, l’allenatore Luca D’Angelo ha più volte manifestato la volontà di averlo nuovamente a disposizione per inseguire la promozione nella prossima stagione.

Il club bianconero ha versato ai rosanero i 400mila euro pattuiti al momento del prestito, e ora Aurelio diventerà a tutti gli effetti un giocatore dello Spezia. Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, è possibile che il calciatore firmi un contratto più lungo rispetto all’attuale, in scadenza nel 2027 con il Palermo.

Quella di Aurelio rappresenta la prima mossa ufficiale sul mercato dello Spezia, che si prepara a un’estate intensa dopo il rinnovo del direttore sportivo Stefano Melissano.