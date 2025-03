Spezia-Pisa, Inzaghi: «Abbiamo ancora tre punti di vantaggio, tornerà a girare»

Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa, ha analizzato la prestazione della sua squadra dopo la sconfitta contro lo Spezia, sottolineando la buona prova dei suoi uomini e la fiducia nel percorso verso il finale di stagione.

«Faccio fatica a commentare una partita del genere», ha dichiarato Inzaghi in conferenza stampa. «La squadra è stata straordinaria nei primi 60 minuti, in pochi riescono a mettere in difficoltà lo Spezia in casa. Siamo forti, ne sono convinto: se giochiamo così, non avremo problemi da qui alla fine del campionato».

Il tecnico nerazzurro ha poi evidenziato come gli errori abbiano pesato sull’esito del match: «Abbiamo pagato caro il secondo e il terzo gol, ma i ragazzi hanno retto bene contro una squadra fortissima, creando tante occasioni nitide. Perdere subendo tre tiri in porta senza fare una parata è incredibile».

Nonostante il risultato negativo, Inzaghi guarda avanti con ottimismo: «Abbiamo ancora tre punti di vantaggio e sono gli altri che devono inseguire. Tornerà a girare bene, e intanto sarà importante ritrovare il nostro pubblico. L’unico rimpianto? Non aver chiuso prima la partita».