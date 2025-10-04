Spezia-Palermo: scelti i telecronisti tv

La 7ª giornata di Serie B propone oggi alle 17.15 una sfida dal grande fascino tra Spezia e Palermo, in diretta dallo stadio “Alberto Picco”. Il match sarà trasmesso su Dazn, Prime Video e OneFootball, con una doppia copertura televisiva.

La telecronaca su Prime Video e OneFootball sarà affidata a Gianpiero Foglia Manzillo, mentre su Dazn la voce sarà quella di Giorgio Basile, già protagonista di numerose dirette del campionato cadetto.

Sarà una partita delicata per entrambe. Lo Spezia di Luca D’Angelo è ancora a caccia della prima vittoria stagionale dopo un avvio complicato: tre punti in sei partite e solo tre gol segnati. Il rendimento interno resta un punto debole: i liguri non hanno trovato la via del gol in due delle ultime tre gare casalinghe, tante volte quante nelle precedenti quattordici.

Situazione opposta per il Palermo di Filippo Inzaghi, ancora imbattuto e protagonista di una striscia esterna record: i rosanero hanno segnato in dodici trasferte consecutive, la serie più lunga della loro storia recente in Serie B.

Il match sarà disponibile in streaming su Dazn, Prime Video e OneFootball, con opzione pay-per-view e commento in diretta dalle 17.15.