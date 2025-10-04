Magnani compie 30 anni: auguri al difensore del Palermo, ora in prestito alla Reggiana

Il difensore Giangiacomo Magnani festeggia oggi i suoi 30 anni. Nato a Correggio il 4 ottobre 1995, il centrale di proprietà del Palermo è attualmente in prestito alla Reggiana, dove si è trasferito durante l’estate per motivi personali.

Arrivato in rosanero nel mercato di riparazione dello scorso gennaio, Magnani ha saputo imporsi per esperienza e solidità, diventando un punto di riferimento nella retroguardia di Dionisi nella seconda parte della stagione. La scorsa settimana ha fatto il suo esordio in panchina con la Reggiana nella sfida di campionato contro lo Spezia.

Da parte della redazione di Ilovepalermocalcio.com, i migliori auguri a Giangiacomo Magnani, con la speranza di rivederlo presto al “Barbera” con la maglia rosanero.