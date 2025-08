Spezia, Melissano: «Salvatore Esposito? Se soddisferanno le nostre richieste lo lasceremo partire»

Il Direttore Sportivo dello Spezia, Stefano Melissano, è intervenuto in sala stampa nel corso della presentazione dei nuovi acquisti Cistana e Onofri. Il DS dei bianconeri si è soffermato sul futuro di Salvatore Esposito, centrocampista che, a inizio estate, era stato accostato al Palermo e che continua a essere uno dei nomi più discussi di questa sessione di calciomercato:

«Al momento l’unica offerta concreta è arrivata dal Besiktas – ha dichiarato – ma l’operazione non è andata a buon fine. Attualmente Esposito è un nostro giocatore e non ci sono altre trattative in corso. Gli abbiamo comunque promesso che, qualora un club di Serie A dovesse soddisfare le nostre richieste, lo lasceremo partire.»

Classe 2000, Esposito ha offerto ottime prestazioni nella passata stagione, collezionando 38 presenze, 7 gol e 9 assist, dimostrando di essere pronto per palcoscenici di livello superiore. Potrebbe dunque lasciare lo Spezia, ma solo in presenza di un’offerta concreta proveniente dalla Serie A.