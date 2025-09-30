Spezia in dieci, Hristov salterà la sfida col Palermo: rosso diretto per il capitano

Brutta notizia per lo Spezia in vista del match contro il Palermo. Al Mapei Stadium il capitano ligure Petko Hristov è stato protagonista in negativo, incappando in un errore decisivo che ha lasciato la sua squadra in dieci uomini.

Il centrale bulgaro, dopo un controllo sbagliato su un pallone semplice, ha steso Girma lanciato a rete: intervento da ultimo uomo che non ha lasciato scampo all’arbitro Zanotti, il quale, dopo la revisione al VAR, ha trasformato l’ammonizione iniziale in un rosso diretto.

Una leggerezza che costerà carissima allo Spezia e soprattutto a Hristov, che sarà costretto a saltare la delicata sfida contro il Palermo in programma sabato al “Picco”.