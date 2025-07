Spezia, chiusura vicina per Cistana

Dopo esser stato in passato accostato al Palermo, adesso il futuro di Andrea Cistana sembrerebbe destinato a essere in bianconero. Infatti, secondo quanto scritto da Gianluca Di Marzio, lo Spezia in questi minuti è in chiusura con il Brescia per aggiudicarsi il cartellino del difensore classe ’97.

Il centrale di difesa vanta 21 presenze con 1 gol in Serie A e 146 presenze con 8 gol e 3 assist in Serie B, e nella passata stagione ha collezionato 22 presenze e messo a segno un gol. Adesso sembrerebbe veramente vicino al trasferimento in Liguria, anche grazie al lavoro del DS Melissano.