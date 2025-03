Spezia-Brescia, Maran: «Vittoria importante, stiamo ritrovando noi stessi»

L’allenatore del Brescia, Rolando Maran, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro lo Spezia. Ecco le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com:

SULLA PRESTAZIONE – «Non è un risultato casuale, abbiamo fatto un piccolo passo per ritrovare il Brescia. Tutti i ragazzi erano compatti, uniti verso l’obiettivo. Ho visto quindici giorni di fuoco, ero sicuro della prestazione dei miei ragazzi. Abbiamo meritato contro una squadra forte e l’abbiamo fatto benissimo».

SULLA CRESCITA DELLA SQUADRA – «Le cose non vengono a caso: probabilmente abbiamo scavato a fondo negli allenamenti per capire i nostri piccoli errori delle prestazioni precedenti. Ci serviva fisicità e velocità allo stesso tempo e abbiamo risposto alla grande».

SULLA CLASSIFICA – «Abbiamo mosso la classifica dandoci una scossa. Dal passo fatto ora dobbiamo correre perché vogliamo tornare alla vittoria in casa».

SUL MOMENTO DELLA SQUADRA – «Le scorse settimane non ero preoccupato, ma solo amareggiato; ci sono dei momenti in cui fai fatica a ritrovare quello che sei davvero. In queste due settimane ho l’impressione di esserci riuscito».