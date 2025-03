Spezia-Brescia, D’Angelo: «Sconfitta immeritata»

L’allenatore dello Spezia, Luca D’Angelo, ha commentato la sconfitta contro il Brescia, definendola immeritata. Ha ammesso la sua responsabilità per l’espulsione ma ha escluso che l’arbitro abbia influenzato il risultato. Ha difeso Chichizola, sottolineando che la sconfitta non dipende da un singolo errore e smentendo voci su pressioni per farlo giocare. Ha elogiato Di Serio e riconosciuto le difficoltà di Kouda. Su Cassata ha detto che avrebbe dovuto evitare la prima ammonizione. Ha evitato di entrare nelle polemiche dei tifosi, ribadendo che il suo focus è il calcio. Infine, ha affermato che la squadra ha raggiunto l’obiettivo della salvezza e deve affrontare il finale di stagione con serenità.

KO IMMERITATO – «Non avremmo meritato di perdere ma il risultato è negativo ed è quella la cosa che mi fa arrabbiare. Però nel calcio succede»

L’ESPULSIONE – «Ho protestato in modo veemente per un’ammonizione che secondo me non c’era e sono stato espulso. E’ responsabilità mia. L’arbitro non ha determinato il risultato»

CHICHIZOLA – «Ha sbagliato sul gol ma non è pensabile che la sconfitta sia stata determinata da un errore dopo 3′. C’era tempo per recuperare, abbiamo commesso altri errori. Non abbiamo perso per l’errore di Chichizola, in questi mesi si è esagerato su questo fronte»

LA PROTESTA DEI TIFOSI – «Il pubblico quando è entrato ci ha aiutato. Non entro in certe questioni che non conosco, io parlo di calcio. Io penso che si debba andare allo stadio per incitare e non per polemizzare, ma questo è il mio pensiero, non sono un educatore»

QUESTIONE GORI-CHICHIZOLA – «C’è una cosa che in questi mi ha dato noia in questi mesi. Da qualche parte ho letto che c’è un’imposizione nel far giocare Chichizola piuttosto che Gori. Chi pensa questo non mi conosce. Solo una persona può dirmi cosa fare, ed è mia madre Flora. Se domani mi dice fai giocare Djankpata gli do 10 e fascia da capitano»

MOMENTO DI FLESSIONE – «Il discorso è semplice. Siamo partiti per centrare una salvezza tranquilla e l’abbiamo ottenuta. Anche oggi la squadra non l’ho vista nervosa. Troppo spesso passiamo in svantaggio e non sempre riusciamo a recuperarla. Anche oggi abbiamo creato molto, il migliore è stato Lezzerini. Vedendo gli ultimi risultati ci sta che qualcuno pensi che non reggeremo il passo fino alla fine ma sono tensioni migliori di quelle della passata stagione. Quest’anno le cose vanno bene, ce la dovremmo vivere con tranquillità».

OCCASIONI – «Non avremmo meritato il ko perché abbiamo avuto più occasioni del Brescia che è stato pericoloso con Borrelli su un corner e basta»