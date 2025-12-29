Spezia, adeguamento per Aurelio. Quanto guadagnerà

Lo Spezia è pronto ad adeguare il contratto di Aurelio. L’esterno mancino, riscattato la scorsa estate dal Palermo, vedrà ritoccato l’ingaggio nei prossimi giorni senza però allungare la scadenza del contratto, fissata al 30 giugno 2028. Lo ha confermato il direttore sportivo Melissano a margine della conferenza stampa post Spezia-Pescara, aprendo ufficialmente la sessione di mercato che scatterà il 2 gennaio. Come riportato da Armando Napoletano su Il Secolo XIX, l’adeguamento porterà lo stipendio del giocatore oltre i 350 mila euro più bonus percepiti finora, rendendolo eventualmente uomo mercato soltanto a giugno, in base all’andamento della stagione.

Ore calde anche sul fronte Salvatore Esposito. Il centrocampista campano è al centro di una trattativa avanzata con la Sampdoria, ma l’accordo non è ancora stato definito. Secondo quanto riferisce Armando Napoletano su Il Secolo XIX, l’offerta blucerchiata prevede 500 mila euro per il prestito, 1 milione per il riscatto e un bonus aggiuntivo da 500 mila euro, legato a condizioni non semplici da raggiungere: promozione in Serie A entro il 2030 e almeno il 50% delle presenze nel campionato decisivo. Lo Spezia, però, punta a migliorare le condizioni economiche, considerando che l’operazione porterebbe a una cessione definitiva e non temporanea.

A frenare l’affare è anche la posizione della proprietà. Tom Roberts, dalla sede di Boston, sta valutando con attenzione l’impatto economico dell’operazione e al momento non avrebbe autorizzato una vendita al di sotto della soglia fissata dal club. Come sottolinea ancora Armando Napoletano su Il Secolo XIX, l’eventuale obbligo di riscatto scatterebbe solo dopo la prima presenza di Esposito con la Sampdoria successiva al 1° febbraio 2026.

Restano aperte altre piste in uscita: Cistana continua a piacere ad Avellino e Bari, mentre Onofri è destinato a partire in prestito. Da monitorare la situazione di Kouda, fin qui deludente in maglia bianca, ma che il Parma non sembra intenzionato a riportare alla base.

Capitolo portiere. Radunovic non ha ancora sciolto le riserve: Spezia e Cagliari hanno già trovato l’accordo per un prestito con opzione, ma il giocatore valuta attentamente la scelta, anche in virtù della mancanza di certezze sul posto da titolare. Se dovesse arrivare un rifiuto definitivo, Melissano sarà costretto a virare su altri profili, dopo aver già abbandonato le piste Moldovan per le rigidità di Atletico Madrid e Oviedo. In ogni caso, lo Spezia arriverà a un nuovo portiere da affiancare a Mascardi e Loria.

Per il centrocampo prende quota il nome di Mattia Valoti. Il giocatore è in uscita dalla Cremonese e Melissano lavora per chiudere l’operazione, che potrebbe intrecciarsi con quella di Bohinen, ancora in trattativa con Genoa e Venezia. Come evidenzia Armando Napoletano su Il Secolo XIX, portiere e centrocampista rappresentano due innesti di esperienza richiesti dall’area tecnica.

Nulla da fare, invece, per Pierini del Sassuolo, con distanze ritenute troppo ampie, mentre lo Spezia ha respinto la richiesta del Modena per Beruatto. Restano aperti i canali per giovani prospetti: Osvald Soe, difensore centrale danese, e un centrocampista classe 2006 proveniente dalla Norvegia. Da valutare infine la posizione di Daniele Verde, reintegrato dopo l’infortunio di Zurkowski e orientato a restare almeno fino a giugno.