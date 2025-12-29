Il Resto del Carlino: “Reggiana, il futuro di Magnani lo deciderà il giocatore”

Il mercato invernale della Reggiana passa, inevitabilmente, dal futuro di Giangiacomo Magnani. Il difensore rappresenta una pedina chiave nello scacchiere granata e la sua permanenza a Reggio Emilia viene considerata una priorità assoluta dalla dirigenza. Come scrive Francesco Pioppi sulle colonne de Il Resto del Carlino, l’intero assetto difensivo è legato alle scelte del centrale di proprietà del Palermo.

Magnani è arrivato in granata per motivazioni personali e umane che hanno inciso in maniera determinante sulla scelta di lasciare la Sicilia. Un trasferimento costruito su equilibri delicati, che rendono oggi complessa qualsiasi previsione. Dall’ambiente filtra un cauto ottimismo sulla possibilità che il difensore resti alla Reggiana fino al termine della stagione, evitando un ritorno anticipato al Palermo, come sottolinea ancora Il Resto del Carlino nell’analisi firmata da Francesco Pioppi.

La sensazione è che, in questo caso, la società abbia margini di manovra limitati. La “palla”, come viene sottolineato, è totalmente nelle mani del giocatore. Sarà Magnani a decidere se proseguire il percorso intrapreso o se valutare scenari diversi già a gennaio. Una scelta che condizionerà direttamente le strategie di mercato del club, evidenzia Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino.

In caso di permanenza del centrale, la Reggiana potrebbe considerare completato il reparto arretrato e procedere con la cessione in prestito di Lepri, liberando uno slot in rosa. Diversamente, l’eventuale partenza di Magnani costringerebbe il ds Fracchiolla a intervenire con urgenza sul mercato, cercando un profilo di esperienza a costi contenuti, in linea con una sessione invernale all’insegna dell’austerity. Un equilibrio sottile, che rende il futuro di Magnani il vero snodo del mercato granata, come conclude Il Resto del Carlino nell’approfondimento di Francesco Pioppi.