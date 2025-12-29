Palermo, Veroli verso l’addio? Quattro club di B sul difensore

L’avventura di Davide Veroli al Palermo potrebbe già essere arrivata a un punto di svolta. Arrivato in estate dal Cagliari, il difensore classe 2003 ha trovato pochissimo spazio in rosanero, collezionando appena cinque presenze complessive nella prima parte di stagione.

Una situazione che spinge il giocatore a valutare una nuova destinazione per trovare maggiore continuità. Secondo quanto riportato da PianetaSerieB, sarebbero ben quattro le società di Serie B che hanno chiesto informazioni al Cagliari per Veroli in vista del mercato invernale.

Nel dettaglio, Pescara, Mantova, Cesena e Sampdoria avrebbero manifestato interesse per il difensore, ritenuto un profilo giovane ma già pronto per il campionato cadetto. Il Palermo, dal canto suo, potrebbe aprire alla cessione per consentire al calciatore di accumulare minuti e proseguire il proprio percorso di crescita.