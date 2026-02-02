Soleri ritrova Brunori: ufficiale l’arrivo alla Sampdoria

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file12 (3)

Dopo Salvatore Esposito, anche Edoardo Soleri lascia lo Spezia per trasferirsi alla Sampdoria. Come comunicato dai due club e riportato da Tuttomercatoweb, l’attaccante classe 1997 approda in blucerchiato con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Per Soleri si tratta anche di un ritorno al fianco di Matteo Brunori, con cui aveva già condiviso l’esperienza al Palermo. Un asse che la Sampdoria spera possa rivelarsi decisivo in questo finale di stagione.

Ecco la nota della Sampdoria:

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dallo Spezia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Soleri (nato a Roma il 19 ottobre 1997). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028”.

