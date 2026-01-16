Giornale di Sicilia: “Soleri e Aurelio, incrocio da ex al Barbera: ricordi e rimpianti”

Ogni incrocio da ex porta con sé emozioni particolari, soprattutto quando il palcoscenico è il Renzo Barbera. Lo sanno bene Soleri e Aurelio, protagonisti di un ritorno che risveglia ricordi ancora vivi nella memoria dei tifosi rosanero. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, per entrambi la sfida potrebbe non rappresentare l’ultimo confronto stagionale con il Palermo.

Soleri resta una figura particolarmente cara alla piazza. Il suo contributo alla promozione in Serie B del 2022 non è mai stato dimenticato: impegno, spirito di sacrificio e una produzione offensiva importante, con 22 gol complessivi (20 dei quali da subentrato) in 110 presenze. Numeri che, come sottolinea Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, raccontano un legame forte con Palermo, anche se paradossalmente l’attaccante potrebbe non tornare al Barbera nel girone di ritorno, vista la possibilità di una sua partenza dallo Spezia e i dialoghi già avviati con il Pescara.

Situazione differente per Aurelio, altro ex rosanero oggi in forza agli aquilotti. Nel suo ruolo la concorrenza è elevata e il club ligure non esclude di ascoltare eventuali offerte, con il Venezia che ha già manifestato interesse. Aurelio è legato a Palermo anche da ricordi meno felici: il gol subito nel febbraio 2025, con lo Spezia capace di ribaltare la partita al 92’, e un’esperienza in Sicilia che non ha lasciato un segno particolarmente positivo, come ricorda ancora Arena sul Giornale di Sicilia.

Il filo che lega Spezia e Palermo passa anche da altri protagonisti. Ceccaroni, nato a Sarzana, ha compiuto con lo Spezia l’intera trafila giovanile fino all’esordio in prima squadra nel 2014. Augello ha debuttato con gli aquilotti nel 2017, affermandosi poi tra i migliori terzini della categoria prima di approdare in Serie A con Sampdoria e Cagliari. Gyasi, invece, allo Spezia ha vissuto cinque stagioni da protagonista, culminate con la promozione in massima serie nel 2020, come evidenzia Alessandro Arena del Giornale di Sicilia.

Per Ceccaroni e Augello resta aperta anche la casella del primo gol stagionale. Il difensore rosanero ha già sfiorato la rete nell’ultima gara contro il Mantova, colpendo un doppio palo che avrebbe potuto dare un’ulteriore spinta alla rincorsa del Palermo, che dopo il pareggio del “Martelli” sa di non poter più sbagliare.