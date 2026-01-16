Giornale di Sicilia: “Palermo, il figliol prodigo è tornato”

Il ritorno di Giangiacomo Magnani rappresenta molto più di una semplice operazione di mercato. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il difensore di Correggio ha riacceso in pochi mesi l’entusiasmo del pubblico rosanero, lasciando un segno profondo nonostante una parentesi breve prima della partenza estiva.

Magnani rientra in un reparto già ricco di esperienza, ma la sua presenza certifica ulteriormente l’ambizione del Palermo di costruire una difesa di livello superiore. I numeri parlano chiaro: 146 presenze in Serie A contro 39 in Serie B, a conferma di una categoria che per il centrale emiliano rappresenta un passaggio naturale. Come sottolinea ancora Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha scelto fin dall’inizio di puntare sulla solidità difensiva, facendo di questo reparto il primo mattone del proprio progetto.

L’ex Reggiana ha preso la maglia numero 96, ma dovrà prima smaltire l’infortunio al bicipite femorale che lo terrà lontano dai campi per circa 20 giorni. Un’assenza temporanea che non intacca il peso della sua figura all’interno dello scacchiere di Inzaghi. Una volta recuperato, Magnani potrà essere impiegato come perno destro della difesa a tre, ruolo in cui garantisce fisicità, personalità e affidabilità, come evidenzia Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia.

La sua presenza inciderà anche sulle gerarchie. Bani resta il fulcro del reparto, mentre Ceccaroni continua a rappresentare un punto fermo sul centrosinistra. Magnani potrà alternarsi con Peda e Bereszynski, offrendo all’allenatore maggiore libertà nelle rotazioni e la possibilità di gestire meglio le energie lungo il resto della stagione. Un aspetto non secondario, considerando i segnali di affaticamento emersi in alcune fasi del campionato.

Come osserva ancora Orifici sul Giornale di Sicilia, l’arrivo di un difensore del calibro di Magnani consente a Inzaghi di alzare ulteriormente il livello del reparto, rendendolo più profondo e competitivo. Una difesa che, numeri alla mano, ha già dimostrato di essere tra le migliori del campionato e che ora può ambire a standard da categoria superiore.