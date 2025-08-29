Siracusa, idea Valente per l’attacco: sarebbe un ritorno dopo otto anni

Il Siracusa è tornato tra i professionisti e non vuole farsi trovare impreparato in vista di un campionato di Serie C che si preannuncia complesso. Tra i profili valutati dalla dirigenza siciliana, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, c’è anche quello di Nicola Valente, esterno offensivo classe 1991 in uscita dal Padova.

Valente è un volto noto al calcio siciliano: arrivato a Palermo nel 2020, è rimasto in rosanero per quattro stagioni diventando uno dei protagonisti della promozione in Serie B. Nel 2024 il trasferimento al Padova, con cui adesso sembra destinato a separarsi.

Per l’ala sarebbe inoltre un ritorno a Siracusa. Con la maglia aretusea, infatti, ha giocato nella stagione 2016/17, chiudendo l’annata con 6 gol e 8 assist, numeri che contribuirono a rendere memorabile quella parentesi.

Il club valuterà nelle prossime settimane se affondare il colpo, riportando in azzurro un giocatore che conosce bene l’ambiente e che potrebbe rappresentare un rinforzo di esperienza e qualità.