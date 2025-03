Serie C Girone C: Avellino e Monopoli vincono a Messina e a Trapani. Risultati finali e classifica aggiornata

Si sono appena concluse le partite delle ore 15 valide per la 30esima giornata del Girone C di Serie C. Di seguito i risultati finali:

MESSINA-AVELLINO 0-1 / L’Avellino continua la propria rincorsa alla capolista Audace Cerignola vincendo grazie al gol siglato da Sounas al 38′.

LATINA-CATANIA 1-4 / Succede tutto nella ripresa. Al 51′ Ekuban porta in vantaggio i padroni di casa, ma Montalto e Jimenez firmano il sorpasso. Successivamente lo spagnolo realizza anche il tris e in pieno recupero arriva il poker di Frisenna che permette agli etnei di conquistare i tre punti.

TRAPANI-MONOPOLI 0-1 / Ai pugliesi basta la rete di Miceli all’80’ per espugnare il “Provinciale”.

CLASSIFICA AGGIORNATA:

Audace Cerignola – 60

Avellino – 58

Monopoli – 52

Benevento – 46

Potenza – 44

Crotone – 43

Catania – 41

Picerno – 38

Trapani – 38

Giugliano – 36

Sorrento – 35

Cavese – 33

Juventus Next Gen – 33

Foggia – 30

Team Altamura – 29

Latina – 27

Casertana – 22

Messina – 15

Turris – 5