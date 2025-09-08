Serie C, deferimenti e colpi di scena: Rimini e Triestina nei guai, Foggia sorride

Giornata intensa sul fronte della giustizia sportiva. Da un lato sono arrivate nuove sanzioni con deferimenti per Rimini e Triestina, dall’altro è giunta una notizia positiva per il Foggia, che si è visto restituire i tre punti di penalizzazione inflitti nelle scorse settimane.

Il Tribunale Federale Nazionale ha deferito i due club di Serie C per violazioni amministrative legate al mancato rispetto delle garanzie economiche previste dalle normative federali. Nel caso della Triestina, la contestazione riguarda la mancata presentazione, entro i termini stabiliti, delle coperture finanziarie relative ai pagamenti della campagna trasferimenti e della garanzia integrativa richiesta per il monte ingaggi. Per il Rimini, il deferimento è scattato per l’assenza della garanzia integrativa a copertura di una parte degli stipendi di calciatori, tecnici e dirigenti. Per entrambe le società è stata inoltre contestata la recidiva.

A Foggia, invece, la giornata ha avuto tutt’altro sapore. Accolto il ricorso in appello, sono stati restituiti i tre punti di penalizzazione che pesavano sulla classifica, con l’annullamento della sanzione collegata al mancato pagamento di stipendi e contributi risalenti allo scorso febbraio.

Due facce della stessa medaglia: tra deferimenti e restituzioni, il campionato di Serie C continua a vivere scosse che vanno ben oltre il campo da gioco.