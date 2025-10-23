Serie BKT sbarca su Football Manager 2026: licenza ufficiale e loghi autentici per tutti i club italiani

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Per la prima volta nella storia del celebre videogioco, la Serie BKT sarà presente con licenza completa in Football Manager 2026. Il campionato cadetto italiano, tra i più competitivi d’Europa, vedrà inclusi loghi ufficiali, divise autentiche e immagini reali dei giocatori.

Fondata nel 1929, la Serie BKT entra così a pieno titolo nell’universo di FM, che con l’edizione 2026 compie un salto tecnologico decisivo grazie al nuovo motore grafico Unity.

Il gioco, in uscita mondiale il 4 novembre 2025, offrirà un’interfaccia più intuitiva e un’esperienza di gestione ancora più immersiva. La seconda divisione italiana, composta da 20 squadre distribuite su tutto il territorio nazionale, ospita talenti provenienti da tutto il mondo — dalla Danimarca all’Ecuador, passando per Polonia e Algeria — e si conferma una delle leghe più ricche di fascino e imprevedibilità del panorama europeo.

Ultimissime

Serie BKT sbarca su Football Manager 2026: licenza ufficiale e loghi autentici per tutti i club italiani

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Sottil: «Il punto conquistato a Palermo ci ha dato forza e consapevolezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Paganini duro sullo Spezia: «Mandare via D’Angelo senza un sostituto è mancanza di rispetto. L’ultimo posto è colpa di tutti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Ventola: «Bari, serve una scossa. Con il Mantova è uno spareggio salvezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Frosinone, Castagnini: «Le prime 6 avremmo potuto vincerle tutte»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025