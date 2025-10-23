Serie BKT sbarca su Football Manager 2026: licenza ufficiale e loghi autentici per tutti i club italiani

Per la prima volta nella storia del celebre videogioco, la Serie BKT sarà presente con licenza completa in Football Manager 2026. Il campionato cadetto italiano, tra i più competitivi d’Europa, vedrà inclusi loghi ufficiali, divise autentiche e immagini reali dei giocatori.

Fondata nel 1929, la Serie BKT entra così a pieno titolo nell’universo di FM, che con l’edizione 2026 compie un salto tecnologico decisivo grazie al nuovo motore grafico Unity.

Il gioco, in uscita mondiale il 4 novembre 2025, offrirà un’interfaccia più intuitiva e un’esperienza di gestione ancora più immersiva. La seconda divisione italiana, composta da 20 squadre distribuite su tutto il territorio nazionale, ospita talenti provenienti da tutto il mondo — dalla Danimarca all’Ecuador, passando per Polonia e Algeria — e si conferma una delle leghe più ricche di fascino e imprevedibilità del panorama europeo.