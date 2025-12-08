Serie B: vittoria esterna per lo Spezia, Entella battuto 0-1. La classifica aggiornata

Lo Spezia espugna Chiavari nel finale e batte l’Entella 0-1 grazie al colpo di testa di Gabriele Artistico all’88’. In una gara intensa e ricca di tensione, i padroni di casa, rimasti in dieci dopo il doppio giallo a Parodi, hanno comunque creato diverse occasioni, spaventando più volte Mascardi. Nel recupero l’assalto dell’Entella non basta: lo Spezia difende il vantaggio e porta a casa tre punti preziosi nel derby ligure.

La classifica aggiornata

Frosinone – 31

Monza – 31

Cesena – 27

Venezia – 26

Palermo – 26

Modena – 26

Catanzaro – 22

Empoli – 20

Reggiana – 20

Avellino – 20

Juve Stabia – 19

Padova – 18

Carrarese – 16

Entella – 15

Bari – 15

Sudtirol – 14

Mantova -14

Spezia – 14

Sampdoria – 13

Pescara – 10