Serie B: vittoria esterna per lo Spezia, Entella battuto 0-1. La classifica aggiornata
Lo Spezia espugna Chiavari nel finale e batte l’Entella 0-1 grazie al colpo di testa di Gabriele Artistico all’88’. In una gara intensa e ricca di tensione, i padroni di casa, rimasti in dieci dopo il doppio giallo a Parodi, hanno comunque creato diverse occasioni, spaventando più volte Mascardi. Nel recupero l’assalto dell’Entella non basta: lo Spezia difende il vantaggio e porta a casa tre punti preziosi nel derby ligure.
La classifica aggiornata
Frosinone – 31
Monza – 31
Cesena – 27
Venezia – 26
Palermo – 26
Modena – 26
Catanzaro – 22
Empoli – 20
Reggiana – 20
Avellino – 20
Juve Stabia – 19
Padova – 18
Carrarese – 16
Entella – 15
Bari – 15
Sudtirol – 14
Mantova -14
Spezia – 14
Sampdoria – 13
Pescara – 10