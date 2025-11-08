Serie B: Venezia avanti 2-0 sulla Sampdoria dopo i primi 45
Si è appena conclusa la prima frazione di gioco al “Penzo” del match tra Venezia e Sampdoria. In vantaggio per 2 reti a 0 i padroni di casa, che dominano gli avversari nei primi 45 minuti di gioco.
Grande primo tempo da parte dei lagunari, che al 24′ passano in vantaggio grazie al gol di Busio, che sfrutta l’assist di Doumbia e batte Ghidotti. Il raddoppio arriva 10 minuti più tardi, con la rete al 34′ di Hainaut. Il Venezia va dunque al riposo con due reti da difendere, con la Sampdoria chiamata alla reazione nella seconda metà di gioco.