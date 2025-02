Serie B Spezia-Palermo: le quote dei bookmakers

Domenica 11 febbraio, alle ore 15:00, lo stadio “Alberto Picco” ospiterà la sfida tra Spezia e Palermo, valida per la 25ª giornata di Serie B. Una gara chiave per entrambe le squadre: i liguri vogliono punti per allontanarsi dalla zona calda, mentre i rosanero puntano a consolidare le proprie ambizioni playoff.

Le quote dei principali bookmaker

Le quote per la vittoria dello Spezia oscillano tra 1.75 e 1.95, con William Hill che propone la quota più alta a 1.95.

Il pareggio è valutato tra 3.20 e 3.40, con la quota massima offerta da Betfair a 3.40.

Per il successo del Palermo, le quote vanno da 4.00 a 4.40, con la quota più alta proposta sempre da Betfair.

Nello specifico, Snai quota l’1 a 1.92, l’X a 3.25 e il 2 a 4.00. Betfair fissa l’1 a 1.75, l’X a 3.40 e il 2 a 4.40. AdmiralBet propone 1.92 per la vittoria dello Spezia, 3.30 per il pareggio e 3.95 per il Palermo. Lottomatica offre 1.85 per il segno 1, 3.35 per l’X e 4.25 per il 2. NetBet presenta 1.94 per lo Spezia, 3.35 per il pari e 4.05 per i rosanero. William Hill offre 1.95 per l’1, 3.20 per l’X e 4.20 per il 2. 888sport quota 1.90 il successo dello Spezia, 3.35 il pareggio e 4.20 la vittoria del Palermo. Infine, LeoVegas propone 1.87 per l’1, 3.30 per l’X e 4.10 per il 2.

Analisi delle quote

I bookmaker vedono leggermente favorito lo Spezia, con la vittoria interna che varia tra 1.75 e 1.95. Il pareggio è valutato tra 3.20 e 3.40, mentre il successo esterno del Palermo è considerato meno probabile, con quote tra 4.00 e 4.40.

Il momento delle squadre

Lo Spezia è in crescita e punta sul fattore campo per ottenere punti pesanti in chiave salvezza. Il Palermo, dopo l’arrivo di Pohjanpalo, vuole dare continuità ai risultati e rimanere in corsa per la promozione.

Previsioni e possibili scenari

Il match si preannuncia equilibrato, con i liguri che cercheranno di imporre il loro ritmo e i rosanero pronti a sfruttare le ripartenze. Le quote suggeriscono una partita aperta, dove il fattore campo potrebbe fare la differenza.